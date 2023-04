Trentino, autopsia conferma: runner ucciso dall’orso

(Adnkronos) – E’ stato aggredito da un orso quando era ancora vivo. E’ quanto è emerso dall’esame autoptico sul giovane runner di 26 anni trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Sarebbe stato dunque l’attacco del plantigrado a causarne la morte.

Il giovane è stato trovato morto in un’area montana tra Caldes e Cavizzana a circa 1.500 metri di altezza. Era uscito nel pomeriggio per andare a correre, come faceva spesso, ma non era rientrato a casa. Quando i familiari hanno dato l’allarme sono subito scattate le ricerche a cui hanno partecipato circa 150 persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri. A individuare il corpo sono stati i cani molecolari.

”Lui era un ragazzo gioviale e sempre disponibile – aveva detto all’Adnkronos il sindaco di Caldes Antonio Maini subito dopo il ritrovamento – . E’ una tragedia che colpisce la famiglia ma anche la comunità. Siamo piccole comunità, paesini di montagna, con 400 abitanti, dove ci si conosce tutti”.