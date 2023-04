Ucraina-Russia, Lula: “Zelensky non può avere tutto dalla guerra”

(Adnkronos) – L’Ucraina non può ottenere tutto ciò che vuole dalla guerra iniziata dalla Russia. E il presidente Volodymyr Zelensky deve rendersene conto. E’ la posizione che esprime il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Anche se alla Russia “non rimarranno tutti i territori conquistati in Ucraina”, è probabile che Mosca manterrà comunque il controllo della Crimea, mentre a Kiev toccherà ammettere che “non potrà ottenere tutto ciò che vuole” dal conflitto, dice Lula nella sua analisi ‘double face’ secondo cui Vladimir Putin dovrebbe capire che non può tenere tutti i territori in Ucraina”.

“Forse il controllo della Crimea non è in discussione, ma bisognerà riparlare di ciò che ha invaso in seguito”, ha sottolineato Lula, citato dall’emittente G1. Per quanto riguarda il presidente ucraino Volodimir Zelensky, invece, il leader brasiliano ritiene che debba rendersi conto di “non poter avere tutto ciò che vuole”. Inoltre, Lula ha sottolineato che la Nato “non può stabilirsi al confine con la Russia”.

La guerra sarà uno degli argomenti sul tavolo dell’incontro di martedì prossimo a Pechino tra il leader brasiliano e il presidente cinese Xi Jinping. I due capi di Stato dovrebbero firmare una serie di accordi, tra cui una proposta congiunta per la pace e la fine della guerra.

LA RISPOSTA DI KIEV – Kiev respinge la proposta del presidente brasiliano di una pace con la Russia in cambio della cessione della Crimea. “L’Ucraina apprezza gli sforzi del presidente del Brasile per trovare una soluzione che fermi l’aggressione russa. Allo stesso tempo vogliamo essere chiari: l’Ucraina non negozia i suoi territori”, ha detto su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko.

“Non vi è ragione legale, politica o morale in base alla quale l’Ucraina dovrebbe cedere un centimetro del proprio territorio”, ha scritto ancora il portavoce. La posizione ucraina non cambia, ha ribadito, “ogni sforzo di mediazione per ripristinare la pace in Ucraina deve basarsi sul rispetto della sovranità e il pieno ripristino dell’integrità territoriale in conformità con i principi della Carta dell’Onu”.