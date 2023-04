Ucraina, Xi a Macron: “Cessate il fuoco al più presto”

(Adnkronos) – Una “prolungata crisi” in Ucraina “non serve agli interessi di nessuno”, “un cessate il fuoco al più presto sarebbe nell’interesse di tutte le parti”, un “accordo politico è l’unica soluzione corretta”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al collega francese Emmanuel Macron durante il loro incontro informale a Guangzhou, capitale della provincia meridionale cinese di Guangdong, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa cinese di stato Xinhua.

Xi ha sottolineato che le cause della “crisi ucraina” sono “complesse”. La Cina, ha affermato, “non affronterà mai la questione ucraina sulla base di interessi egoistici, ma sarà sempre per l’equità e la giustizia. Tutte le parti rilevanti devono prendersi le loro responsabilità e fare sforzi congiunti per creare le condizioni per un accordo politico”. Pechino “saluta le proposte concrete della Francia per una soluzione politica della crisi ed è pronta a sostenerle e a svolgervi un ruolo costruttivo”, ha aggiunto Xi.

A quanto riferisce la Xinhua, Macron ha detto che “la Francia ritiene che una soluzione politica della crisi ucraina richieda di tener conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti”. La Francia, si legge ancora, “attribuisce grande importanza all’influenza internazionale della Cina ed è pronta a lavorare strettamente con la Cina per facilitare una prossima soluzione politica alla crisi”.

Secondo Xi, gli scambi approfonditi avuti con Macron in questi due giorni hanno “rafforzato la mutua comprensione e fiducia”. Il presidente cinese ha aggiunto di voler mantenere “una stretta comunicazione strategica con Macron e di voler alzare il livello della partnership strategica”.

A Guangzhou, riferisce la Xinhua, i due leader hanno passeggiato assieme nel parco dei Pini, vicino alla montagna Baiyun, “chiacchierando e fermandosi a godere del panorama unico”. Xi e Macron hanno anche bevuto il tè vicino ad un corso d’acqua, “discutendo del passato e il presente”. Dopo aver ascoltato la melodia “Alte montagne e acqua fluente” nella sala da concerti di Baiyun, i due leader hanno cenato assieme.