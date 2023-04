Atalanta-Bologna 0-2, gol di Sansone e Orsolini

(Adnkronos) – Il Bologna vince per 2-0 a Bergamo sul campo dell’Atalanta nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023- L’Atalanta interrompe così la sua striscia di risultati positivi e dopo due vittorie consecutive arriva lo stop che la ferma a 48 punti: niente aggancio al quarto posto. Il Bologna sale a 43 punti.

LA PARTITA – Il primo squillo della gara arriva al 14′ con Zappacosta che si mette in proprio, si accentra e scarica un tiro potente ma centrale e Skorupski devia in angolo. Al 22′ ci prova il Bologna con Kyriakopulos, conclusione violenta e angolata dal limite dell’area, ma Mussu si distende e devia. Al 31′ ancora Atalanta vicina al vantaggio: Lookman serve Hojlund in area, l’attaccante prova a piazzarla ma Skorupski riesce a deviarla. Il pallone finisce di nuovo tra i piedi del danese ma non trova la porta.

Il gol arriva ad inizio ripresa. Al 49′ Barrow al limite dell’area serve di esterno Sansone che tutto solo sul filo del fuorigioco, calcia a giro sotto la traversa per il vantaggio rossoblu. L’Atalanta prova a reagire ma si scopre e al 65′ Dominguez serve Zirkzee in area, controllo palla, dribbling e conclusione che non trova la porta. Al 73′ Boga serve in area dalla sinistra Hojlund che schiaccia di testa ma Skorupski in due tempi salva la propria porta. Il Bologna trova ampi spazi e all’81’ Zirkzee penetra in area e calcia angolato, Musso respinge e Orsolini da due passi insacca ma Orsato ferma tutto per fuorigioco. Ma il Bologna e Orsolini ci mettono poco per rimettere le cose in chiaro. All’86’ Zirkzee apre per Orsolini, l’esterno dalla destra prende palla, rientra sul sinistro e la mette all’angolino per il 2-0 finale.