Boscaiolo muore travolto da un albero che stava tagliando

(Adnkronos) – Tragedia in mattinata in una zona boschiva tra i comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese. Un uomo di 38 anni, mentre stava lavorando, è morto dopo essere stato travolto dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. La vittima, titolare di una ditta individuale del posto, è rimasto ferito in vari parti del corpo dopo che il tronco lo ha letteralmente schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che hanno constato il decesso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.