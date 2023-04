Maestra sospesa, Turano: “La prendo come consulente, ecco perché” – Video

(Adnkronos) – “La maestra sospesa per le preghiere in classe? La prenderò come consulente”. E’ quanto ha detto in un video sui social l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana Mimmo Turano, intervenendo sul caso dell’insegnante dell’oristanese. “E’ incredibile quanto succede in Italia – aggiunge – la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni e un’altra insegnante, e voglio precisare non conosco la vicenda, perché ha fatto recitare le preghiere in classe viene sospesa per 20 giorni”.