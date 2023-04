Milano, giovane nordafricano accoltellato a morte: indagano i carabinieri

(Adnkronos) – Accoltellamento mortale a Milano. I carabinieri sono intervenuti nella notte in via Saponaro, dove hanno trovato un uomo agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. L’uomo, descritto come un nordafricano di circa 25 anni, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. I militari dell’Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari che, quindi, hanno trasportato il soggetto, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano. Operato e poi ricoverato in terapia intensiva, è deceduto nel corso della notte.

Sul posto è intervenuto, per il sopralluogo, il personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano. Sono stati sequestrati gli indumenti e il telefono cellulare dell’uomo. Intanto, sono in un corso gli accertamenti tecnici tesi ad identificare compiutamente la vittima, priva di documenti d’identità.

I Carabinieri della Compagnia Milano – Porta Magenta e del Nucleo Investigativo stanno indagando, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni, per ricostruire i fatti e verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali della zona.