Pasqua 2023, Papa presiede messa a San Pietro: 45 mila i fedeli in piazza

(Adnkronos) – Il Papa presiede la messa di Pasqua sul sagrato della Basilica Vaticana. Alla celebrazione, che inizia con il rito del “Resurrexit”, prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Secondo quanto fa sapere il Vaticano sono presenti 45 mila persone.

GLI AUGURI DI MATTARELLA AL PAPA



Messaggio di auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Francesco. “La santa Pasqua mi offre la graditissima opportunità di porgere alla Santità Vostra i più fervidi auguri della Repubblica Italiana e miei personali – scrive Mattarella nel messaggio – Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo i Suoi reiterati appelli alla concordia tra i popoli richiamano tutti, a cominciare da quanti hanno responsabilità di governo, alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone al dialogo e alla comprensione reciproca”. Il capo dello Stato auspica “dunque, che le festività pasquali consentano di approfondire la riflessione avviata sessant’anni orsono da san Giovanni XXIII con la Lettera Enciclica “sulla pace fra tutte le genti fondata nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà”: è infatti più che mai necessario il contributo di tutti gli uomini e le donne di buona volontà nell’attuazione del bene comune, per fornire risposta all’anelito di pace avvertito dall’umanità. In questo spirito, Le rinnovo, Santo Padre, sinceri e affettuosi auguri per la Pasqua, unitamente alle mie cordiali felicitazioni per l’ormai prossima ricorrenza di san Giorgio”