Nell’attesa che il settore privato si muova, mettendo a disposizione alloggi per i migranti, la Prefettura ha pubblicato l’avviso per la ricerca di una struttura dai 51 ai 100 posti per ospitare i nuovi arrivi di richiedenti protezione internazionale. Una soluzione alternativa all’accoglienza diffusa, auspicata dal prefetto Corrado Conforto Galli nei diversi incontri avuti con i sindaci del Cremonese, ma che viene contemplata come estrema ratio dalla legge e che prevede di concentrare le persone in strutture ampie, e che potrebbe essere l’unica soluzione in caso di insufficienza di altre disponibilità. L’avviso, pubblicato il 6 aprile sul sito della Prefettura, ha scadenza al 17 aprile alle ore 12.

Entro quella data gli interessati dovranno presentare la propria offerta. Sono ammessi fondazioni, enti ecclesiastici, enti pubblici e del privato sociale, imprese iscritte alla Camera di Commercio, cooperative e cooperative sociali, associazioni di volontariato o enti di promozione sociale, purché abbiano tra i propri fini istituzionali, quello di operare nello specifico settore dell’accoglienza e con comprovata esperienza. Il periodo dell’accoglienza è quello tra il 1 maggio e il 31 ottobre.

Il corrispettivo è fissato dalla base d’asta: 30,73 euro al giorno per persona e 150 euro per singolo kit di primo ingresso; a cui aggiungere per ciascuna persona 5 euro come spesa telefonica una tantum e un contributo giornaliero di 2,50 euro.

Tra i compiti del gestore, garntire i pati e la pulizia dei locali. gbiagi

© Riproduzione riservata