Taiwan-Cina, l’orso nero contro Winnie the Pooh: ecco perché

(Adnkronos) – L’orso nero di Formosa contro Winnie the Pooh, alias Xi Jinping. La tensione tra Cina e Taiwan si trasforma in una lotta tra plantigradi, almeno a giudicare dalla patch, la ‘toppa’, che i membri dell’aeronautica militare di Taiwan esibiscono sui propri giubbotti. L’orso nero, l’ursus thibetanus formosanus tipico dell’isola, è ritratto mentre sferra un pugno a Winnie the Pooh, che rappresenta il presidente cinese Xi Jinping come ‘insegnano’ i meme da tempo diffusi online. La patch è una creazione di Alec Hsu, che vende il prodotto dallo scorso anno. Negli ultimi giorni, da quando la Cina ha avviato manovre militari simulando un’offensiva contro Taiwan, le vendite si sono impennate. Merito di una foto circolata sui media, come ricostruisce la Cnn: un pilota dell’aeronautica ispezione un jet e sul suo giubbotto fa bella mostra proprio la patch a tema plantigrado.