Tumori, Schillaci: “Con vaccini a mRna siamo a una svolta ma ci vorrà tempo”

(Adnkronos) – “E’ un’ottima notizia per tanti malati oncologici e tanti affetti da malattie cardiovascolari”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci al Tg1 Mattina riguardo ai nuovi vaccini con tecnologia a mRna. “Siamo probabilmente a una svolta, ci vorrà del tempo ma è fondamentale ribadire l’importanza della ricerca – ha sottolineato – La speranza è che si arrivi ad avere vaccini efficaci per combattere il cancro”.

COVID – Poi, a una domanda sulla prossima campagna di vaccinazione contro il Covid, Schillaci ha risposto: “Dopo 3 anni di sofferenza credo che abbiamo lasciato alle spalle la pandemia. Ci sono dati rassicuranti sulla pressione degli ospedali”. Il ministro ha aggiunto: “E’ chiaro che ci sarà la vaccinazione che consiglieremo ai pazienti fragili e agli anziani, ma non abbiamo alcun problema sulle scorte dei vaccini”.

UNIVERSITA’ – Sul numero chiuso e le iscrizioni alla facoltà di Medicina, Schillaci ha spiegato: “Non un superamento del numero chiuso, ma un allargamento degli iscrivibili; credo che già quest’anno il numero degli iscritti potrà aumentare di una quota tra il 20 e il 30%”.

AUTONOMIA – Quanto all’autonomia differenziata, il ministro ha osservato: “Sono le Regioni che oggi gestiscono gran parte della salute pubblica e anche oggi ci sono livelli di assistenza diversi da regione a regione”. L’augurio è che “possa diventare l’occasione perché ci sia da parte del ministero un maggiore controllo su ciò che fanno le Regioni per accompagnare quelle in difficoltà e fargli avere dei modelli virtuosi da cui prendere esempio”. L’autonomia è “un’opportunità per superare le disuguaglianze e non per allargare le disuguaglianze che purtroppo ancora oggi ci sono”, ha detto Schillaci.