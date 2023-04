“Stiamo cercando te”, l’abbazia di Montecuccoli cerca volontari estivi

(Adnkronos) – “Stiamo cercando te”. Recita, così, il post su Facebook dell’abbazia di Montecuccoli a Barberino del Mugello che cerca volontari per i mesi estivi. “Come parte del nostro progetto di ricostruzione – scrivono sui social per l’iniziativa ‘Monaco/monaca per un mese’ – siamo in attesa di una personalità con un sorriso radioso, di ogni sesso, età e religione, dove l’esperienza è un vantaggio ma non un obbligo”. Questi i requisiti richiesti, ‘le skills’, per passare un mese nell’abbazia: “Talento organizzativo, piacere di trattare con le persone, amare in modo incondizionato gli animali e che sia consapevole di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento” . Tra i compiti “accudire gli animali del rifugio, piccoli lavori di agricoltura/giardinaggio, cucina, pulizie e molto altro. (Elettrici, di muratura e idraulici se specializzato/a)”.





Un lavoro ripagato, sottolineano, dallo “stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un’idea precisa”. Il periodo sarà quello compreso “da “giugno a settembre e forse di più”. “Non è necessario ordinarsi, consacrarsi o prendere voti, ma vivere come noi per un mese – precisano -. Come? Invia un cv e una presentazione a: abbazia@abbaziadimontecuccoli.org”. La pace, ovviamente, va rispettata. “Non telefonate, vi risponderemo” scrivono i monaci.