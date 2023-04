Fair play e scherma: rivale si fa male, lei rinuncia a vittoria – Video

(Adnkronos) – L’avversaria si fa male in finale, lei si ferma e consegna la vittoria alla rivale. Straordinaria dimostrazione di fair play nella finale della spada ai campionati italiani Under 23 di scherma a Vercelli. Gaia Traditi delle Fiamme Oro si è imposta per 12-9 su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara in una finale caratterizzata dall’infortunio dell’atleta romana classe 2000 a 17 secondi dalla fine. Alla ripresa del match il gesto di Rossatti che ha fatto emozionare tutti i presenti.l’emiliana, infatti, ha deciso di non tirare vista l’entità del problema alla caviglia destra della rivale, congelando il risultato e classificandosi seconda. Standing ovation del pubblico più che meritata.