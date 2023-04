Alabama, sparatoria a festa teenager: almeno 6 ragazzi uccisi

(Adnkronos) – Almeno 6 ragazzi sono rimasti uccisi e una ventina feriti durante una sparatoria scoppiata durante la festa di compleanno di un teenager a Dadeville, in Alabama. La polizia non ha ancora diffuso il numero ufficiale delle vittime, ma secondo quanto riportato da Fox News vi sono “i corpi di almeno 6 teenager a terra”. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è scoppiata intorno all’una e trenta di notte ora locale a causa di una lite esplosa durante un “sweet 16 party”, una festa per i 16 anni. Dadeville si trova a circa una settantina di chilometri da Montgomery.