Roma-Feyenoord, massima attenzione per rischio tifosi olandesi

(Adnkronos) – Massima attenzione in vista di Roma-Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico giovedì 20 aprile 2023. Nella partita di andata la Roma è stata sconfitta per 1-0 dagli olandesi.

In occasione del match di giovedì la Prefettura di Roma ha disposto la chiusura del settore ospiti dello Stadio Olimpico e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Olanda per tutti i rimanenti settori. Ma si teme il possibile arrivo di tifosi olandesi sotto falso nome. Nel 2015 un gruppo di tifosi del Feyenoord danneggiò la fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna.

“Non c’è preoccupazione, c’è il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione” ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, rispondendo sulla partita Roma-Feyenoord, a margine del convegno promosso dal sindacato di Polizia Coisp ‘La Sicurezza nelle Aree Metropolitane’.

E alla domanda se ci sia il rischio dell’arrivo di tifosi olandesi sotto falso nome, Giannini ha aggiunto: “Al momento abbiamo l’informazione di questa possibilità, vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che, lo dico per esperienza, si vanno concretizzando giorno dopo giorno, io penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto nella giornata di mercoledì. Da parte della prefettura e della questura c’è massima attenzione e anche dal dipartimento della pubblica sicurezza per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto”.