Maratona col trucco, atleta sale in auto e arriva terza

(Adnkronos) – L’atleta scozzese Joasia Zakrzewski, specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un’auto. La 47enne di Dumfries era arrivata terza nella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia (circa 3,8 km) in auto. La furbata è stata scoperta perché i dati hanno evidenziato che l’atleta ha coperto un miglio in 1’40”: un po’ troppo veloce. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gb Ultras, ha detto alla BBC che l’episodio è stato “molto deludente”.

“Il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un concorrente è stato squalificato dall’evento per aver usato un veicolo durante parte del percorso”, ha detto.

“La questione è ora nelle mani della TRA (Trail Running Association) e di UK Athletics (UKA) come organismi di regolamentazione”. Zakrezewski è arrivata 14esima nella maratona dei Giochi del Commonwealth 2014 in Scozia e ha stabilito i record nel Regno Unito sulle distanze di 100 e 200 miglia. Adrian Stott, un amico della maratoneta, ha detto alla BBC che l’atleta scozzese è “sinceramente dispiaciuta”. “La gara non è andata secondo i piani. Ha detto che si sentiva male e stanca durante la gara e voleva abbandonare”, ha detto. “Ha collaborato pienamente alle indagini degli organizzatori della gara, fornendo loro un resoconto completo di quanto accaduto. Si sente sinceramente dispiaciuta per qualsiasi turbamento causato”.