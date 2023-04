Roma-Feyenoord, Mourinho e il dubbio Dybala

(Adnkronos) – “Non so se può giocare dal primo minuto, decido domani”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in merito alla presenza di Paulo Dybala dal 1′ contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League. “Voi avete visto quindici minuti di torello – aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa rivolgendosi ai giornalisti – Dopo abbiamo fatto organizzazione tattica a bassa intensità e abbiamo deciso di dare a Paulo altre 24 ore per capire se può giocare o no. Domani faremo qualcosa di intenso per capire se scende in campo dal 1′ o va in panchina”.

“Ci dicono che siamo una squadra difensiva e abbiamo colpito 27 pali, è un po’ contraddittorio…”, sottolinea poi. “Io non voglio dire che siamo sfortunati, dobbiamo essere più bravi – aggiunge il tecnico portoghese – Per me significa che creiamo e questo è importante, domani partiremo con uno svantaggio e questo vuol dire che bisognerà segnare. Tutti questi pali testimoniano che sappiamo creare”.

Poi carica i tifosi giallorossi: “Domani lo stadio è dalla nostra parte: sicuramente i tifosi vorranno giocare la partita con noi. Io voglio 67mila giocatori in più”. “Spettatori è una cosa, spettatori/giocatori è un’altra cosa. L’obiettivo sarà dare tutto”, aggiunge il tecnico portoghese.