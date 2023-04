Alla fine l’ufficiale dell’Istituto vendite giudiziarie di Cremona, mettendosi una mano al cuore, ha concesso ancora 15 giorni di tempo per trovare un ricovero in una Rsa o un alloggio ad una donna di 99 anni che questa mattina, su ordine del giudice, avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione di via Palestro 58.

Una proroga fuori programma, concordata dopo lunghe trattative con l’avvocato Giulio Franzini, che invece aveva chiesto un mese di tempo, avendo anche ereditato da poco il caso, e accolta soprattutto per dare modo ai servizi sociali di trovare un ricovero in una casa di riposo, se nel frattempo Arman, di origini iraniane, figlio della centenaria, non riuscirà a trovare un alloggio alternativo.

Intestataria del contratto d’affitto, l’anziana, con problemi di salute, che non parla una parola di italiano e che, si è scoperto oggi, ha il passaporto ma è priva del permesso di soggiorno, dovrà uscire dalla casa dove abita con il figlio e con il cagnolino, a fronte dell’ordinanza del tribunale di Cremona che ha disposto la liberazione dei locali in seguito al pignoramento immobiliare del palazzo, di cui è stata affidata la custodia all’istituto vendite giudiziarie di Cremona. L’affitto, rinnovato dopo quattro anni, era stato stipulato e registrato il primo dicembre del 2021, data successiva al pignoramento, e quindi non più opponibile. L’affittuaria non lo sapeva.

La liberazione dei locali avrebbe già dovuto avvenire all’inizio del mese di novembre dell’anno scorso, ma dopo cinque mesi gli inquilini sono ancora lì. Ai servizi sociali, che avrebbero già dovuto trovare una sistemazione, Arman aveva detto di essere riuscito a trovare una soluzione, ma poi è tornato sui suoi passi, sostenendo di non avere più la disponibilità di un alloggio alternativo. A nulla sono valse le richieste, sia del figlio dell’anziana che dell’avvocato Franzini, di posticipare la liberazione dei locali.

L’immobile, come scrive il giudice nell’ordinanza, dovrà essere venduto all’asta. E dovrà essere vuoto, sia da persone che da cose, per facilitarne la vendita.

Questa mattina nell’abitazione di via Palestro hanno fatto il loro ingresso Franca Azzolina, ufficiale dell’Istituto vendite giudiziarie, Paolo Ungari, dei Servizi sociali del Comune, l’avvocato Giulio Franzini, i carabinieri e Attilio Calza, medico curante della residente, quest’ultimo chiamato per riferire sulle condizioni di salute della donna, che non necessita di un ricovero ospedaliero.

Dopo infinite discussioni e trattative per cercare di evitare l’immediata liberazione dello stabile, alla fine si è arrivati ad un accordo: 15 giorni l’ultimo tempo concesso. Con la promessa che per quella data gli inquilini e i mobili di loro proprietà usciranno definitivamente dall’abitazione di via Palestro.

Sara Pizzorni

