Fare Grana Padano biologico. È la sfida raccolta dal biocaseificio Tomasoni di Gottolengo, in provincia di Brescia: oltre duecento anni di storia e tradizione nella lavorazione del formaggio, una ricetta e una passione tramandate di padre in figlio, che hanno portato l’azienda dal 2000 ad avviare, prima in Italia e in tutto il consorzio Grana Padano, il processo di conversione.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata