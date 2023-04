Meteo, temporali e grandine sul 25 aprile. Poi arriva l’anticiclone

(Adnkronos) – Ben due perturbazioni sul ponte del 25 aprile, che porteranno temporali e grandine su diverse regioni italiane. Con l’arrivo dell’anticiclone africano, quindi, il tempo sarà destinato a migliorare con temperature che potrebbero toccare anche i 30°C. Tuttavia, secondo le previsioni e i dati attuali, il meteo tornerà a cambiare ancora per il 1° maggio.

Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sono due i fronti instabili che intanto fanno capo a un vortice ciclonico attivo tra il Mare del Nord e la Scandinavia e che sta sconquassando il tempo su molti Stati europei. L’esperto avvisa quindi che la prima perturbazione ha già raggiunto l’Italia nelle primissime ore del giorno con rovesci e alcuni temporali che dalla Lombardia si sono portati al Nordest. Nelle prossime ore l’instabilità attraverserà a macchia di leopardo anche le regioni del Centro, quindi Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e localmente il Lazio. Sarà più asciutto al Sud dove le precipitazioni risulteranno isolate e occasionali, specie sui rilievi e in Puglia. Sul resto d’Italia sarà il sole invece a essere protagonista.

Il secondo impulso perturbato, spiega ancora l’esperto, arriverà invece nelle primissime ore di martedì 25. Le regioni colpite da rovesci e alcuni temporali con grandine saranno più o meno le medesime del precedente peggioramento dato che la traiettoria dei fronti sarà nordoccidentale. Quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna (specie orientale), Toscana interna e poi Marche, Abruzzo e Molise. Continuerà ad essere soleggiato e mite sul resto d’Italia.

La novità più importante della settimana riguarda, però, il tempo previsto da mercoledì 26. E’ questa la data dalla quale, spiega Sanò, l’anticiclone africano che sta già surriscaldando la Spagna con quasi 40°C di giorno, avanzerà sull’Italia portando un’atmosfera più stabile, soleggiata e via via più calda. La domanda ora sorge spontanea: arriverà anche in Italia il gran caldo spagnolo? In parte; infatti, l’anticiclone avanzando dai settori sud-occidentali riscalderà maggiormente le regioni più occidentali. Sarà così che da venerdì 28 le temperature massime in Sardegna potranno superare i 30°C facendo scoppiare l’estate, mentre su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale fermarsi ai 25-26°C. Dopo il periodo festivo del ponte del 25 aprile, si avvicina infine a grandi passi anche quello del 1° maggio (lunedì), festa dei lavoratori. Come sarà il tempo? Ebbene, i dati attuali vedono l’arrivo di una nuova perturbazione carica di forti temporali e che attraverserà l’Italia da nord a sud proprio durante la festività.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24. Al nord: instabile con rovesci al Nordest, migliora in Lombardia. Al centro: piogge e schiarite. A sud: tante nuvole, ma più asciutto.

Martedì 25. Al nord: rovesci al Nordest. Al centro: temporali su Toscana, Umbria, Marche e infine Abruzzo e Molise. Al sud: instabilità serale in Puglia, sole altrove.

Mercoledì 26. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Tendenza: bel tempo e temperature in graduale aumento fino a Domenica 30.