Gianni Morandi e il gatto, ecco come l’ha chiamato e perché

(Adnkronos) – Nuovo arrivo a casa Morandi. Si tratta di un gattino, un British Shorthair, che è subito diventato protagonista sulla pagina Facebook del celebre cantante. “Come lo chiamiamo?” chiede in un post Gianni Morandi, condividendo una foto con il cucciolo grigio. Oltre 35mila i commenti, tanti i tentativi, in molti hanno suggerito ‘Gianni’ e, poi, ‘Cenere’ o ‘Fumo’. Tra i consigli più gettonati c’è anche quello di Jovanotti che propone ‘Evviva’. Alla fine ad avere la meglio è stato ‘Lucio’ in omaggio all’amico Dalla.