Senato imbrattato, Sangiuliano: “Ripulirlo è costato 40mila euro”

(Adnkronos) – ”Sapete quanto è costata la pulitura della facciata del Senato? 40mila euro. Adesso altri 200mila euro a Milano… E poi non è assolutamente detto che non restino tracce di queste azioni” dei vandali. Lo ha detto ai microfoni del Tg4 il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando dei danni all’ambiente degli ultimi blitz da parte degli eco-vandali. ”Ora mi sono affidato agli esperti, mi diranno loro, ma alcuni già mi anticipano che, visto la porosità dei marmi, qualcosa possa sempre rimanere in permanenza”. “Chi rompe paga è un elementare concetto di buon senso” aggiunge parlando del ddl contro gli eco vandali varato dal governo Meloni. “Diversi sondaggi indicano che la maggioranza degli italiani è d’accordo con il nostro disegno di legge, che prevede che chi compie questi gesti paghi il ripristino”.