Ucraina, Bild: “007 Kiev hanno cercato di assassinare Putin”

(Adnkronos) – I servizi d’intelligence di Kiev avrebbero tentato di assassinare domenica il presidente russo Vladimir Putin con un drone kamikaze. Lo afferma il quotidiano popolare tedesco Bild, secondo il quale il fallito tentativo di omicidio è stato tenuto nascosto dalle autorità russe.

Per l’operazione sarebbe stato impiegato un drone Uj-200, con una portata di 800 km. Partito dall’Ucraina domenica pomeriggio, il drone era diretto verso un parco industriale vicino Mosca, a 500 km dal confine. Su Twitter l’attivista ucraino Yuriy Romanenko ha affermato che i servizi ucraini hanno inviato il drone dopo aver appreso che Putin si sarebbe recato in vista al parco industriale di Rudnevo.

Effettivamente i media russi hanno riferito di un drone ucraino che si è schiantato domenica vicino al villaggio di Voroskovo, ad una ventina di km dal parco industriale di Rudnevo. Pavel Zarubin, giornalista vicino al Cremlino, aveva riferito domenica mattina che Putin doveva visitare un parco industriale a Mosca. Non è tuttavia chiaro se la visita fosse prevista per domenica o lunedì. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha poi detto lunedì che Putin non aveva in programma alcun evento.