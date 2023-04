Una famiglia in lutto, un paese sconvolto, per la morte improvvisa di Cristiano Mori, 41 anni, di Acquanegra cremonese. L’uomo è stato trovato senza vita questa mattina nel suo camion ad Asola, in provincia di Mantova, con ogni probabilità un decesso per cause naturali. Cristiano lascia la moglie e due figli ancora piccoli, un maschio, che quest’anno avrebbe iniziato a fare il chierichetto in parrocchia e una bambina.

La famiglia sta attendendo il rilascio della salma da parte dell’autorità giudiziaria mantovana.

