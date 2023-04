Pelé entra nel dizionario come sinonimo di ‘unico, eccezionale’

(Adnkronos) – ‘O Rei’ Pelè entra ufficialmente nel dizionario Michaelis della lingua portoghese. “pelé” (senza la lettera maiuscola) diventa sinonimo di “eccezionale, incomparabile, unico”. È il Pelé del basket. E’ la pelè del tennis. E’ la pelè della drammaturgia brasiliana. “L’espressione che era già usata per riferirsi al meglio in quello che si fa diventa eterna nelle pagine del dizionario! Insieme abbiamo fatto la storia e abbiamo inserito il nome del Re del calcio nella nostra lingua portoghese. Pelé, ha il significato di “Migliore”, si legge sul profilo Instagram di ‘O Rei’

Il leggendario calciatore e dirigente sportivo brasiliano scomparso lo scorso 29 dicembre e amato dagli appassionati di tutto il mondo per le sue straordinarie doti sportive, è ora ufficialmente anche un nuovo termine nel vocabolario brasiliano. Il dizionario Michaelis dopo una campagna che ha raccolto più di 125mila firme per onorare il giocatore anche oltre gli impegni sportivi ha inserito al suo interno l’aggettivo “pelé” da usare per descrivere qualcuno che è “eccezionale, incomparabile, unico”. La nuova voce è così descritta: “pe.lé agg. Colui che è straordinario o che per la sua qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno, proprio come Pelé”.