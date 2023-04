Bali al posto di Bari, l’influencer e il biglietto sbagliato: “Scalo a Giacarta era strano”

(Adnkronos) – Prenota un volo da Tokyo a Bari, ma lo mandano a Bali. “Vi racconto che cosa è successo”, dice in un video su Instagram l’influencer Marco Togni, diretto al Festival ‘Follow me’ a Trani. “Praticamente un po’ di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito e gli dico devo andare a Bari. Mi fa la prenotazione, ma a insospettirmi quando ho preso i biglietti è stato lo scalo a Giacarta in Indonesia. Questi giapponesi hanno sbagliato la ‘l’ con la ‘r’ e hanno preso il volo per Bali”. “Vabbè, dai, Bali è solo una Bari che non ci ha creduto abbastanza” commenta uno dei suoi follower su Instagram. “Tra Bali e Bari, io scelgo Bali” ironizza un altro, mentre una giovane donna gli fa notare con un pizzico di malizia: “Ma ti avranno mandato la conferma no?? Bisogna controllare, poi l’addebito sulla carta di credito di un volo per Bali non avrà mai lo stesso costo di un volo per Bari, no??!!”.