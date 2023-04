Bundesliga, il Bayern batte 2-0 l’Hertha Berlino e torna in vetta

(Adnkronos) – Dopo quattro partite senza vittorie, il Bayern Monaco ritrova il sorriso. Sono tre punti fondamentali quelli conquistati dagli uomini di Tuchel che battono 2-0 l’Hertha Berlino e tornano al primo posto in Bundesliga, approfittando del passo falso del Borussia Dortmund, fermato venerdì dal Bochum. La partita con l’Hertha (al quarto ko di fila e sempre più ultimo in classifica), tuttavia, non è stata semplice per i bavaresi che sono riusciti a risolverla solo nel finale grazie ai gol di Gnabry (10 gol stagionali per lui) e Coman.

Tuchel sceglie una formazione senza punte di riferimento, con Sané e Muller inizialmente in panchina. Nel primo tempo il Bayern fatica a trovare spazi nella difesa dell’Hertha Berlino (la migliore occasione è un tiro di Gnabry respinto da Christensen), andando a riposo tra i fischi del pubblico. L’equilibrio si spezza a 20 minuti dalla fine, quando cade la resistenza degli ospiti: l’Hertha esce male in ripartenza, Kimmich ne approfitta e serve Gnabry in area che insacca di testa. Da lì a poco il Bayern chiude i conti con Coman, anche lui servito da Kimmich con un cross perfetto. I bavaresi salgono così a +1 sul Borussia Dortmund quando mancano 4 giornate alla fine del campionato. Per gli uomini di Tuchel restano da affrontare Werder Brema, Schalke, Lipsia e Colonia, mentre i gialloneri sfideranno Wolfsburg, Gladbach, Augsburg e Mainz.