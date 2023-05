Ucraina, Kiev: “Mediazione Vaticano? Nessun consenso da Zelensky”

(Adnkronos) –

L’Ucraina non è al corrente di alcuna mediazione del Vaticano per una soluzione della guerra con la Russia, mediazione cui ha accennato ieri il Papa sul volo lo riportava a Roma dopo il viaggio in Ungheria. Lo ha detto alla Cnn una fonte vicina alla presidenza ucraina, secondo cui “il presidente Zelensky non ha dato alcun consenso ad una discussione di questo tipo per conto dell’Ucraina: se colloqui sono in corso, stanno avvenendo senza che noi ne siamo a conoscenza e senza la nostra benedizione”.

“Sono disposto a fare tutto quello che si deve fare” per la pace in Ucraina, ha detto ieri il Papa sul volo di ritorno dall’Ungheria, come ha riferito Vatican News. “Anche, adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica. Vediamo come… Quando sarà pubblica la dirò”. Interpellato se nei colloqui con il metropolita Hilarion e anche con il premier Viktor Orbán sia stato chiesto se potessero accelerare il processo di pace in Ucraina e anche rendere possibile un incontro tra il Papa e Putin, se possono fare – tra virgolette – da intermediari, Francesco ha detto: “In questo incontro non abbiamo parlato di Cappuccetto Rosso. Abbiamo parlato di tutte queste cose. Si parla di questo perché a tutti interessa la strada della pace”.