Udinese-Napoli, giovedì maxischermo allo stadio Maradona

(Adnkronos) – Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto giovedì sera per permettere ai tifosi di assistere in diretta su un maxischermo alla partita Udinese-Napoli. Lo ha annunciato il prefetto di Napoli Claudio Palomba in conferenza stampa al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alla quale hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.