Scudetto Napoli, Spalletti: “La gioia più grande”

(Adnkronos) – “Vedere i partenopei felici è la più grande emozione, Per quelli abituati a lavorare duramente non si riesce a gioire nelle vittorie, è una felicità fugace. Bisognerebbe fermarsi ma è un’impostazione di vita che ti toglie qualcosa della felicità che dovresti avere”. Luciano Spalletti si gode il trionfo con il suo Napoli campione d’Italia. “Vedere i partenopei felici è la più grande emozione, sono loro che ti trasferiscono attraverso la loro felicità l’emozione. I napoletani hanno il diritto di gioire così”, aggiunge il tecnico toscano ai microfoni di Dazn dopo la conquista dello scudetto.

“Mi hanno chiesto di mantenere in primis il Napoli in zona Champions League. Volevo provare a vincere il campionato, una responsabilità per strappare il massimo da parte dei calciatori e avere una mentalità per andare avanti quest’anno. Era il secondo tempo di un percorso e abbiamo realizzato partite splendide. Qui hanno allenato Ancelotti, Gattuso e Sarri, volevo vincere lo scudetto”, conclude.