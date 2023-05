Ucraina, droni contro Odessa con il messaggio: “Per il Cremlino”

(Adnkronos) – “Per Mosca”. “Per il Cremlino”. Sono i ‘messaggi’ che sono stati trovati sui droni lanciati nella notte contro Odessa. A denunciarlo sono i militari ucraini in quello che appare come un riferimento al presunto “attentato” alla vita di Vladimir Putin denunciato dal Cremlino. Le immagini diffuse dal Comando meridionale delle forze ucraine mostrano i messaggi scritti su due ‘code’ dei droni, che – secondo gli ucraini – indicano l’apparente “ragione per l’attacco”.

Secondo il Comando, Odessa è stata oggetto di un attacco con 15 droni Shahed-131/136, 12 dei quali sono stati abbattuti. Gli altri tre hanno colpito gli alloggi di un istituto d’istruzione.