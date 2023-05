Scudetto Napoli, il tweet finto della Pro Vercelli fa boom

(Adnkronos) – “Complimenti Napoli per il vostro terzo scudetto! Ve ne mancano però altri 4 per poterci raggiungere”. La Pro Vercelli punge il Napoli fresco campione d’Italia con un tweet ad alto tasso di ironia. Anzi, no. Subito dopo la conquista del tricolore da parte del Napoli, un utente modifica il proprio profilo Twitter e lo trasforma nel clone del profilo della Pro Vercelli, storica società capace di vincere 7 scudetti oltre un secolo fa. Il risultato è uno sfottò in punta di penna che inganna migliaia di persone e qualche testata. Alla fine, a notte fonda, la ‘vera’ Pro Vercelli deve correre ai ripari: “La F.C. Pro Vercelli 1892 intende prendere le distanze da alcuni tweet comparsi in rete negli ultimi minuti su profili fake. La Società si complimenta con l’@sscnapoli per la vittoria del terzo scudetto!”.

Complimenti @sscnapoli per il vostro terzo scudetto! Ve ne mancano però altri 4 per poterci raggiungere — F.C. Pro Vercelli 1892 (@Amookeeena) May 4, 2023

La F.C. Pro Vercelli 1892 intende prendere le distanze da alcuni tweet comparsi in rete negli ultimi minuti su profili fake. La Società si complimenta con l’@sscnapoli per la vittoria del terzo scudetto! — F.C. Pro Vercelli 1892 (@ProVercelli1892) May 4, 2023