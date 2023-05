Mourinho vs Ulivieri: “Attaccato da chi è stato squalificato per 3 anni”

(Adnkronos) – “Ci sono episodi nella partita che se la società vuole commenterà, io non parlerò anche perché sono stato distrutto, attaccato a livello della mia etica e della mia educazione, però mi fa un po’ anche di gioia perché lo ha fatto una persona che è stata squalificata per tre anni per scommesse nel calcio ed essere attaccato nella mia etica da una persona così mi fa anche un grande piacere”. Ad affermarlo è l’allenatore dell’As Roma, José Mourinho, ai microfoni di ‘Dazn’ al termine della partita contro l’Inter persa per 2 a 0 dai giallorossi e riferendosi senza citarlo a Renzo Ulivieri, il presidente di Assoallenatori, che dopo Monza-Roma aveva giudicato “gravi e inaccettabili” le parole dell’allenatore portoghese contro l’arbitro Daniele Chiffi.