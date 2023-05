È ufficiale: la fase di iscrizione al concorso internazionale per il nuovo ospedale si è chiusa il 3 maggio scorso con quindici candidature. Il percorso intrapreso dall’Asst di Cremona per la realizzazione di uno dei progetti più innovativi per questo territorio procede con grande rapidità.

«Entro la fine di maggio fra questi quindici candidati verranno selezionati i cinque che saranno ammessi al concorso vero e proprio (unico grado) – spiega Maurizio Bracchi, direttore dipartimento innovazione, sostenibilità e aree di sviluppo strategico dell’ASST di Cremona. «A loro sarà richiesto lo sviluppo dell’idea progettuale che dovrà essere composta dalla relazione illustrativa e tecnica, gli elaborati grafici, il calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto. Le cinque idee progettuali dovranno essere presentate in modo anonimo entro il 12 settembre 2023».

«Questa settimana è stato compiuto un altro passo importante verso il nuovo ospedale di Cremona» – precisa Giuseppe Rossi, direttore generale ASST di Cremona, che continua: «Apprendere delle quindici candidature di portata internazionale è stata una vera soddisfazione; pensare che a fine maggio avremo i cinque partecipanti alla fase finale del concorso è davvero entusiasmante. Prende forma un progetto che saprà fare la differenza e incidere in modo positivo sul destino della sanità di questo territorio e della Città».

La procedura del concorso e il rapporto fra ente banditore e concorrente avvengono esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.cr-new-hospital.concorrimi.it.

