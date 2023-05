Russia celebra 9 maggio, Putin: “Oggi contro di noi una guerra reale”

(Adnkronos) – Con la parata militare a Mosca, sono iniziate in Russia le celebrazioni per la Giornata della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. “Solo la Russia rimane fedele alle conquiste della Grande guerra patriottica mentre l’Occidente ha dimenticato chi ha sconfitto i nazisti”, ha affermato Vladimir Putin nel suo discorso sulla Piazza rossa. “Oggi contro di noi è stata intrapresa una guerra reale”, ha aggiunto il leader del Cremlino riferendosi all'”operazione militare speciale” in Ucraina in cui sono impegnati i soldati russi. “Il futuro del nostro Paese dipende da voi che combattete”, ha sottolineato, assicurando ai militari al fronte “il sostegno dell’intero Paese”. “Non c’è nulla di più forte al mondo che la nostra unità e del nostro amore per i nostri militari”, ha aggiunto.