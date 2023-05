‘Pechino Express’, giovedì 11 maggio la finale

(Adnkronos) – Termina giovedì 11 maggio alle 21:15 – in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – la decima edizione di ‘Pechino Express’. Sono in tre a giocarsi la vittoria finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore ‘Gli Italo Americani’; Carolina Stramare e Barbara Prezia ‘Le Mediterranee’; Federica Pellegrini e Matteo Giunta ‘I Novelli Sposi’.

Il loro viaggio era partito dall’India, aveva attraversato poi la fitta giungla del Borneo Malese fino ad arrivare alla Cambogia, la terra dei Khmer. Mancano gli ultimi 172 chilometri da percorrere per questa ultima tappa: partenza dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi fino al gran finale ad Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico, dove si scoprirà quale delle tre coppie si aggiudicherà la vittoria di questa edizione.

La coppia ad arrivare per prima al traguardo si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione.