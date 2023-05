Urso: “La natalità è ricchezza morale e di conseguenza materiale”

(Adnkronos) – “La natalità è una ricchezza morale e di conseguenza materiale: perchè chi dà la vita ha fiducia nel futuro e negli altri, nella comunità in cui vive, nella città in cui opera e nell’azienda in cui produce. Su questo dobbiamo puntare e lavorare e lo stiamo facendo”. A sottolinearlo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo agli Stati generali della natalità.

“Il made in Italy – ha ricordato – è frutto del miracolo economico, della fiducia di produrre i prodotti migliori al mondo; il miracolo economico italiano è stato effetto della fiducia delle famiglie e della natalità che hanno creato” poi “c’è stata una frattura, culturale, che in qualche misura faccio risalire alla cultura del ’68 che ha avuto effetti positivi ma ha anche disgregato”.

“Negli anni ’70 abbiamo invertito la tendenza e oggi siamo in fondo alla classifica. Noi innoviamo meno degli altri perchè è il giovane per sua natura che crea innovazione” ha osservato Urso.