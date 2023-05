Mapello, omicidio di Stefania Rota: arrestato il cugino

(Adnkronos) – I carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Bergamo, nei confronti del presunto autore dell’omicidio di Stefania Rota, la sessantaduenne trovata senza vita – lo scorso 21 aprile – all’interno della sua abitazione in via XI Febbraio nel comune di Mapello.

Le indagini, coordinate dalla locale procura e condotte dai carabinieri dalla sezione Operativa di Bergamo e della stazione di Ponte San Pietro con l’ausilio nel nucleo Investigativo di Bergamo, “hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore dell’omicidio identificato nel cugino di secondo grado della vittima” di 61 anni, residente nello stesso comune della vittima.