Il ballerino Mattia vince ‘Amici 22’

(Adnkronos) –

Il ballerino di danza latino americana Mattia è il vincitore di ‘Amici 22’. Mattia, che si aggiudica la coppa del programma con il premio finale da 150.000 euro, ha prevalso nella finalissima sulla cantante Angelina Mango che si è invece aggiudicata la vittoria nella categoria canto.

La finale si è aperta con la sfida del circuito di ballo che ha visto in campo Mattia contro Isobel, nella quale ha prevalso Mattia. Poi è stata la volta del circuito di canto con lo scontro tra Angelina e Wax, dove ha prevalso la prima. Dunque la finalissima tra Angelina e Mattia che ha visto la vittoria di quest’ultimo. Mattia, seguito nel programma dal coach Raimondo Todaro, ha 19 anni e vive in provincia di Bari. Ma la sua avventura con ‘Amici’ è durata due anni. Mattia è infatti rientrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno il talent per via di un infortunio. Tra le lacrime, Mattia ha ringraziato Maria De Filippi: “Mi hai cambiato la vita. Mi avete fatto rivivere, mi avete fatto sentire a casa e supportato”.

Diversi gli altri premi assegnati, a partire dal Premio della Critica di 50.000 euro assegnato da una giuria di giornalisti collegati in diretta con il talent che è andato ad Angelina, che si è aggiudicata anche il Premio delle Radio. Il Premio Tim è andato del valore di 30.000 euro è andato a Isobel, ballerina australiana che ha trovato nel talent di Maria De Filippi il coronamento del suo sogno con diverse offerte di lavoro inter-nazionali. Il Premio Oreo di 20.000 euro è andato al cantautore Wax. Il Premio Marlù è valso 7 euro a ciascuno dei 4 finalisti.