“Quello era un immobile che doveva essere costruito. C’era un’area e c’era già il progetto. Il contratto preliminare è stato stipulato a marzo, e a luglio c’erano i muri ma non c’erano il tetto e gli impianti. Mi continuavano a telefonare, dicendomi di fare alla svelta, perchè per quella casa c’era la fila”. Così ha raccontato oggi in aula Andrea Zorza, tecnologo alimentare, parte civile con l’avvocato Cesare Grazioli nel processo contro Achille ed Edoardo Persico, padre e figlio di 83 e 49 anni, entrambi cremonesi, della srl Dimore Innovative.

Entrambi sono finiti a processo per truffa aggravata: secondo la procura avrebbero stipulato con Zorza un contratto preliminare di vendita per la costruzione di un immobile in via Carbonera al quartiere Maristella entro il 31 ottobre del 2019 al prezzo di 300.000 euro, di cui 50.000 versati alla stipula del contratto preliminare e di ulteriori 50.000 versati il 31 maggio del 2019. I due imputati avrebbero offerto garanzie di fideiussione da parte dell’Associazione Fidi Società Cooperativa, che non poteva rilasciare fideiussioni direttamente ai privati per mancanza della relativa autorizzazione. Inoltre i lavori, andati avanti con lentezza, non sono mai stati terminati. I due imputati avrebbero quindi ottenuto l’ingiusto profitto di 100.000 euro.

Il cliente, nonostante varie richieste, tra cui quella di stipulare una convenzione di negoziazione e di pignoramento, non aveva ottenuto nè l’immobile, nè il denaro versato. “Il 25 settembre del 2019”, ha raccontato in aula Zorza, “c’era stato un incontro con Achille Persico. Presente il suo avvocato. In quell’occasione mi ha detto che non avevano i soldi per la restituzione”. I testimoni di parte civile saranno sentiti il prossimo 23 ottobre. Per quella data è previsto anche l’esame di Edoardo Persico.

Sara Pizzorni

