Vodafone taglia 11.000 posti di lavoro: ecco dove

(Adnkronos) – Vodafone taglia 11.000 posti di lavoro. Il nuovo capo del gigante della telefonia mobile Vodafone ha rivelato l’intenzione di tagliare 11.000 posti di lavoro in tutto il gruppo multinazionale nei prossimi tre anni, affermando che l’azienda “deve cambiare” per affrontare le sue scarse prestazioni. Margherita Della Valle, recentemente nominata group chief executive di Vodafone, ha dichiarato che la riduzione dei posti di lavoro fa parte di un piano di semplificazione del business. L’impatto sarà sulla sede centrale del gruppo nel Regno Unito e sui mercati di tutto il mondo.

“La nostra performance non è stata abbastanza buona. Per ottenere risultati costanti, Vodafone deve cambiare”, ha dichiarato Della Valle. “Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per recuperare la nostra competitività”, ha aggiunto.

La notizia giunge dopo che Vodafone ha registrato un calo dell’1,3% degli utili dell’intero anno, scesi a 14,7 miliardi di sterline, al di sotto delle aspettative, e ha previsto una crescita minima o nulla degli utili per l’anno finanziario in corso.

L’ex capo del gruppo, Nick Read, che è stato bruscamente destituito a dicembre a causa delle preoccupazioni sulla performance del gruppo, ha svelato alla fine dello scorso anno dei piani per ottenere circa 1 miliardo di sterline di risparmi sui costi.

All’epoca l’azienda aveva dichiarato che ciò avrebbe potuto comportare la perdita di posti di lavoro, ma non aveva indicato il numero di ruoli che sarebbero stati tagliati.