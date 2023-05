Maltempo, Protezione civile: “Situazione grave, in Emilia Romagna migliaia evacuati”

(Adnkronos) – “Abbiamo migliaia di evacuati”. Lo afferma, a SkyTg24, il vice capo Dipartimento della Protezione civile Titti Postiglione sull’alluvione in Emilia Romagna spiegando che le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni hanno trovato alloggio presso famiglie, parenti o accoglienza.

“La situazione continua ad essere grave”, ha poi aggiunto sottolineando che “le precipitazioni sono ancora in corso, dureranno diverse ore, continueranno a crescere i fiumi e registreremo ancora movimenti franosi”.

“Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata visto che tantissimi corsi d’acqua, principali e secondari, hanno superato le soglie di allarme e hanno iniziato a tracimare ed esondare”, ha affermato ancora Postiglione. “In molti casi, la maggior parte, erano state compiute evacuazioni preventive – ha detto – in alcuni casi non è stato semplicissimo evacuare le persone che in certe situazioni non volevano spostarsi”.

“Essere molto prudenti, l’emergenza non è assolutamente finita”, ci ha poi tenuto a precisare, mettendo in guardia la cittadinanza e invitandola ad ascoltare “le raccomandazioni e a rispettare le ordinanze sindacali”. “Siamo ancora oggi nella fase acuta dell’emergenza”, ha sottolineato.