Sciopero aerei 19 maggio, sospeso in Emilia Romagna

(Adnkronos) – Sciopero degli aerei di domani, 19 maggio 2023, i sindacati del trasporto aereo hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per domani nelle aree colpite dal maltempo. Ad annunciarlo una nota del Garante sugli scioperi. “Ringrazio le organizzazioni sindacali che, con grande senso di responsabilità, hanno accolto l’invito della Commissione di garanzia sugli scioperi, escludendo l’Emilia Romagna – colpita in questi giorni in maniera drammatica da eventi calamitosi -, dalle astensioni nel settore del trasporto aereo, regolarmente proclamate per domani 19 maggio”, commenta la presidente dell’Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini.