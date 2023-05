“Fango e detriti ovunque, ancora allagamenti in molte zone, una completa devastazione”, queste le prime parole di Elena Milanesi, funzionario della Provincia di Cremona, responsabile della Protezione Civile, durante la missione a Sant’Agata sul Santerno.

“Abbiamo da subito – prosegue – attivato la segreteria nel settore assegnatoci per coordinare aiuti e volontari che, in massa, stanno giungendo da ovunque. Altri nostri Volontari di PC sono all’opera con mezzi idraulici in questo contesto spettrale e nel quale bisogna fare molta attenzione per i tanti detriti che sono depositati tra vie e complessi abitativi ed industriali”.

Milanesi quindi spiega: “Noi abbiamo la base a Massa Lombarda nell’edificio della scuola media dove vi sono brandine, mentre i pasti sono assicurati dagli Alpini del territorio. Vi sono nel territorio anche diversi centri di accoglienza per i cittadini. Procederemo nelle prossime giornate con i servizi in questa comunità e tra quattro giorni vi sarà il cambio con altri dieci volontari di PC provenienti dalla nostra Provincia”.

La responsabile quindi conclude: “In alcune zone si stanno , pian piano riattivando i servizi, tra cui le forniture di luce e acqua potabile, seppur a bassa pressione. La devastazione è totale, ma vi è una grandissima solidarietà e attività nel fronteggiare questo dramma”.

© Riproduzione riservata