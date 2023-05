Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate

(Adnkronos) –

Omicidio nel centro di Bologna dove un uomo è stato ucciso a coltellate. La squadra mobile della questura di Bologna ha arrestato un uomo, italiano, fortemente indiziato di aver ucciso un tunisino.

Intorno all’una di questa notte, personale della squadra mobile e dell’U.p.g.s.p. è intervenuto in un condominio della centrale via Borgo di San Pietro, su richiesta di alcuni residenti che segnalavano delle forti urla riconducibili presumibilmente a una lite. I poliziotti, giunti sul posto, all’interno del condominio, hanno rinvenuto privo di vita il corpo di un uomo che presentava diverse ferite di arma da taglio.

Dopo aver ascoltato alcune persone informate sui fatti e alla visione di alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che tra i due c’era stata una violenta lite, per motivi in corso di approfondimento, culminata con l’omicidio.

L’omicida è stato pertanto arrestato nella flagranza del reato di omicidio e tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per chiarire in modo certo le responsabilità.