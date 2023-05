Sanremo, Fiorello ironico: “Non so se Amadeus vorrà fare il festival”

(Adnkronos) – “Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo”. Così Fiorello durante la puntata di questa mattina di ‘VivaRai2’ ha lanciato quella che lui stesso ha definito una “bombetta”, tra il serio e il faceto, com’è nelle sue corde.

Dopo aver salutato il conduttore e amico, lo showman l’ha ‘buttata’ lì ironico: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Non lo so… m’ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”, ha detto Fiorello sorridendo.

Fiorello ha inoltre commentato la notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata. “Dopo Fabio Fazio, dopo la Bortone, anche l’Annunziata dalla Rai se ne va. Nessuna preclusione, non trovo condizione, mi devo licenziare forse me ne voglio andare anch’io a Discovery. No non ci lasciare, ma dai Annunziata dai, resta con noi. In pa – rai -dais!”.

In diretta, Fiorello legge anche l’ipotetica lettera con cui Annunziata ha accompagnato le sue recenti dimissioni: “Carissimi Roberto e Sergio, con la seguente lettera scrivo a entrambi voi per presentare le mie dimissioni dalla Rai. Chiedo scusa per gli errori di ortografia ma ho cercato di scrivere più in fretta possibile così da potermi dimettere prima che sareste voi foste a cacciarmi. Ecco i motivi della mia decisione: non voglio come immediatamente richiesto dai vertici Rai, farmi bionda come Giorgia Meloni, non condivido la scelta del cambio di titolo da Mezz’ora in più a un po’ meno di Bruno Vespa. Non ho intenzione di cancellare il tatuaggio che ho sulla spalla sinistra con Che Guevara che prende uno spritz con Elly Schlein”.

E continua: “Il ministro Lollobrigida quando ha saputo che mi chiamavo Annunziata ha proposto di farmi fare un programma sulle annunciazioni dei neonati concepiti durante la settimana. Non posso tradire le mie origini di sinistra, perché io sono così di sinistra che la password della mia mail è Inti Illimani. Infine, la vera ragione delle mie dimissioni: dopo tanti anni in Rai, è arrivato il momento di ammettere e confessare un mio grande segreto: da sempre, ma proprio da sempre, sempre, sempre, sempre, il mio canale preferito è Discovery.” E al commento di Fiorello: “Ti prego Lucia chiamami e dimmi che non è vero, resta con noi e combatti dall’interno” non si fa attendere la reazione del nuovo AD Rai Roberto Sergio, che inonda Fiorello di faccine divertite su Whatsapp per la gag.