Roland Garros 2023, Fognini vola al terzo turno. Giorgi si ritira

(Adnkronos) –

Fabio Fognini avanza al terzo turno del Roland Garros 2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 130 del mondo, supera l’australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-2, in due ore e venti minuti.

Camila Giorgi esce invece di scena al secondo turno del Roland Garros. L’azzurra, numero 37 del mondo, si ritira per un problema al ginocchio destro dopo aver perso il primo set 6-2 in 34 minuti contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking Wta e del seeding.