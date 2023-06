Arbitro Marciniak a raduno estrema destra, salta finale Champions?

(Adnkronos) – La Uefa indaga sulla presenza di Szymon Marciniak, arbitro della prossima finale di Champions League tra Inter e Manchester City, ad un evento organizzato in Polonia da un politico di estrema destra. Marciniak, che ha diretto anche la finale dei Mondiali di Qatar 2022, lunedì è intervenuto all’evento organizzato Sławomir Mentzen, leader del partito della confederazione che non fa mistero della propria linea antisemita, omofoba, antiabortista e anti-Ue. “La Uefa è al corrente delle accuse relative a Szymon Marciniak e punta a ottenere chiarezza immediatamente. La Uefa e l’intera comunità del calcio rifiutano i ‘valori’ promossi dal gruppo in questione e valutano con estrema attenzione queste accuse”, la posizione della Uefa, interpellata dal Guardian. Nelle prossime ore, la confederazione continentale potrebbe assumere una decisione ufficiale, con la possibilità di escludere il direttore di gara dalla finale di Champions.