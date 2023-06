Incidente a Grosseto, auto fuori strada: muore 48enne

(Adnkronos) –

Finisce fuori strada con l’auto e muore: il corpo senza vita di un uomo di 48 anni è stato trovato, questa mattina, alcune ore dopo l’incidente stradale che sarebbe avvenuto in maniera autonoma. Il sinistro si è verificato nel comune di Grosseto, lungo la strada provinciale del Padule, poco dopo l’ingresso dell’aeroporto militare, in direzione di Castiglione della Pescaia.

I soccorsi, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati attivati intorno alle 9.15, quando in via Castiglionese si sono portati i mezzi del 118, con l’attivazione del Pegaso 2, la polizia di Stato, i carabinieri, e i vigili del fuoco. Ma per il conducente uscito fuori strada non c’è stato niente da fare perché già morto, forse sul colpo, un paio di ore prima, verso le 7 come ipotizzano le forze dell’ordine che hanno condotto i primi accertamenti.

Il 48enne alla guida dell’auto era un dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Grosseto. L’uomo, originario di Taranto, dove era nato nel 1975, fino al 2019 è stato carabiniere in servizio a bordo della motovedetta dell’Arma a Castiglione della Pescaia.