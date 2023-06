Meloni: “Pizzo di Stato? Solo detto che caccia al gettito è sbagliata”

(Adnkronos) – Una parte di imposizione fiscale è “pizzo di Stato”? “Io ho detto che quando lo Stato, invece di fare lotta all’evasione fiscale, fa caccia al gettito – cioè si quota all’inizio dell’anno quanto si prevede di fare con la lotta all’evasione fiscale, dopodiché si devono fare quegli importi a tutti i costi altrimenti non si hanno i soldi per coprire provvedimenti – si fanno cose bizzarre e secondo me non è giusto”. Così, a margine delle celebrazioni del 2 giugno, la premier Giorgia Meloni, precisando le sue affermazioni sul “pizzo di Stato”. La presidente del Consiglio ha inoltre definito una “buona notizia” la grande partecipazione alla Festa della Repubblica.